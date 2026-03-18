Тотальное поражение: Российская армия продолжает ослаблять потенциал ВСУ

Министерство обороны России отчиталось о серии успешных атак по объектам противника. За прошедшие сутки под прицелом оказались узлы энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающие нужды украинской армии.

В ведомстве подчеркнули, что воздействие было комплексным. В операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные подразделения и артиллерийские расчеты.

Помимо транспортных и энергетических систем, огонь велся по местам сосредоточения живой силы. Удары пришлись по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Всего российские силы поразили цели в 145 районах.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах», — сообщили в ведомстве.

Текущие действия направлены на дезорганизацию логистики противника и снижение его боевого потенциала. Активность на данных направлениях сохраняется, командование продолжает наносить точечные удары по критически важным позициям неприятеля.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что за лишь за первую половину марта ВС РФ освободили 12 населённых пунктов. По словам офицера, темпы продвижения нашей армии остаются стабильно высокими.