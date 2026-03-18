Всё больше россиян старше 45 лет перестают откладывать жизнь на потом

Более половины россиян старше 45 лет в зрелом возрасте реализуют отложенные мечты — начинают развиваться в новой сфере или приступают к давно запланированным занятиям. Такие данные приводит исследование образовательного холдинга Skillbox, проведённое совместно с соцсетью «Одноклассники» и сервисом Anketolog (есть в распоряжении РИА «Новости»).

Согласно опросу, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек от 18 до 60 лет, 52% респондентов старшей возрастной группы сообщили, что сделали первые шаги в новом направлении. При этом 72% отметили, что сейчас у них больше свободного времени, чем раньше.

Как выяснили эксперты, около половины опрошенных тратят свободное время на дом и быт, 38% — на интернет и соцсети, 37% — на работу и подработку. Однако реальное распределение времени не всегда совпадает с желаниями: 57% хотели бы чаще путешествовать, 36% — уделять больше внимания здоровью, треть — дополнительному заработку. Почти каждый пятый мечтает посвящать время обучению и освоению нового.

Исследование также показало, что россияне старше 45 лет готовы осваивать цифровые профессии: 44% предпочитают онлайн-курсы, а 35% интересуются работой в цифровой среде.

