18 марта, 09:47

Россиян стали чаще просить платить наличными в магазинах

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

С начала 2026 года каждый второй житель России столкнулся с просьбами продавцов оплатить товары или услуги «живыми» деньгами. Чаще всего на такие инициативы предпринимателей натыкаются посетители небольших торговых точек, рынков и сезонных ярмарок.

Согласно свежим данным ВЦИОМ, 51% россиян сталкивался с предложениями оплатить покупку товаров или услуг наличными. Однако перестроить устоявшиеся привычки граждан бизнесменам удается с трудом. Большинство граждан игнорируют подобные просьбы и продолжают использовать привычные методы расчета.

Статистика опроса показывает: две трети респондентов не меняют своей стратегии и платят так, как им удобно. Только 17% участников исследования пошли навстречу торговым точкам и стали чаще использовать купюры, а 15% опрошенных, напротив, постарались полностью перейти на цифровой формат.

Аналитики объясняют такой консерватизм покупателей отсутствием реальной мотивации. В 66% случаев торговцы просто просят сменить способ оплаты, не предлагая взамен ни бонусов, ни скидок. Клиенты не видят выгоды в том, чтобы отказываться от банковских карт.

Больше всего таких ситуаций фиксируют в ритейле. Лидерами стали магазины «у дома» (46% случаев) и рыночные площадки (45%). Также с подобными предложениями нередко обращаются арендодатели недвижимости.

Исследование проводилось в начале марта 2026 года среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан страны. Полученные результаты наглядно демонстрируют: несмотря на активное продвижение наличных, безналичный расчет остается для россиян приоритетным способом оплаты.

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до сентября 2026 года

Тем временем Северный Кавказ стал лидером по спросу на наличные — в Чечне на одного жителя приходится почти 22 тысячи рублей в месяц. В Чеченской Республике показатель достиг почти 22 тысяч рублей. В Ингушетии он составил около 14,5 тысячи, в Дагестане — 12,2 тысячи. В пятёрку также вошли Карачаево-Черкесия (8,9 тысячи) и Северная Осетия (8,7 тысячи).

BannerImage
Оксана Попова
