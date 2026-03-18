Россиян стали чаще просить платить наличными в магазинах

С начала 2026 года каждый второй житель России столкнулся с просьбами продавцов оплатить товары или услуги «живыми» деньгами. Чаще всего на такие инициативы предпринимателей натыкаются посетители небольших торговых точек, рынков и сезонных ярмарок.

Согласно свежим данным ВЦИОМ, 51% россиян сталкивался с предложениями оплатить покупку товаров или услуг наличными. Однако перестроить устоявшиеся привычки граждан бизнесменам удается с трудом. Большинство граждан игнорируют подобные просьбы и продолжают использовать привычные методы расчета.

Статистика опроса показывает: две трети респондентов не меняют своей стратегии и платят так, как им удобно. Только 17% участников исследования пошли навстречу торговым точкам и стали чаще использовать купюры, а 15% опрошенных, напротив, постарались полностью перейти на цифровой формат.

Аналитики объясняют такой консерватизм покупателей отсутствием реальной мотивации. В 66% случаев торговцы просто просят сменить способ оплаты, не предлагая взамен ни бонусов, ни скидок. Клиенты не видят выгоды в том, чтобы отказываться от банковских карт.

Больше всего таких ситуаций фиксируют в ритейле. Лидерами стали магазины «у дома» (46% случаев) и рыночные площадки (45%). Также с подобными предложениями нередко обращаются арендодатели недвижимости.

Исследование проводилось в начале марта 2026 года среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан страны. Полученные результаты наглядно демонстрируют: несмотря на активное продвижение наличных, безналичный расчет остается для россиян приоритетным способом оплаты.

Тем временем Северный Кавказ стал лидером по спросу на наличные — в Чечне на одного жителя приходится почти 22 тысячи рублей в месяц. В Ингушетии он составил около 14,5 тысячи, в Дагестане — 12,2 тысячи. В пятёрку также вошли Карачаево-Черкесия (8,9 тысячи) и Северная Осетия (8,7 тысячи).