Орбан отмахнулся от слухов о влиянии России на выборы, назвав их «плохой сказкой»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал заявления оппозиции о якобы вмешательстве России в парламентские выборы, назначенные на 12 апреля. Глава правительства отверг подобные утверждения. По его словам, такие версии не заслуживают внимания и выглядят несерьёзно.

«Это всё сказки, и то из разряда плохих, на которые не стоит тратить время», — заявил Орбан в эфире телеканала Hir TV.

Политик отметил, что ему ничего не известно о подобных попытках влияния. Он также провёл аналогию с ситуацией вокруг выборов в США, когда Дональда Трампа обвиняли в связях с Москвой. По его словам, эти подозрения впоследствии были опровергнуты после публикации документов американской разведки в 2025 году.

Орбан считает, что оппозиционная партия «Тиса» заранее готовит объяснение возможного проигрыша. Для этого, по его мнению, и формируется «нарратив о мошенничестве» со стороны власти.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Украина не получит новый кредит от Евросоюза до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, позиция Венгрии неизменна: если Владимир Зеленский хочет получить финансирование из Брюсселя, он обязан разблокировать нефтепровод.