Председатель Евросовета Кошта осудил неадекватное обращение Зеленского к Орбану
Председатель Евросовета Антониу Кошта осудил неадекватное обращение Владимира Зеленского к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Об этом европейский чиновник заявил в комментарии испанскому агентству Europa Press.
Как пояснил Кошта, сотрудничество с Украиной для Брюсселя имеет большое значение, и лично у него с президентом Зеленским выстроены конструктивные отношения. Однако, подчеркнул председатель Евросовета, даже при таком раскладе нельзя переступать черту и разговаривать неуважительно с лидером любой страны, входящей в Евросоюз.
Напомним, Владимир Зеленский осмелился на угрозы в адрес Орбана: он заявил, что может передать его адрес ВСУ, и те «пообщаются с ним на своём языке». Киев допустил угрозы не только в адрес самого политика, но и членов его семьи. Жёсткий ответ от премьера Венгрии последовал незамедлительно. Выпад киевского диктатора оказался настолько громким, что его одёрнули даже в Еврокомиссии.
