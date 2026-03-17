17 марта, 10:49

Председатель Евросовета Кошта осудил неадекватное обращение Зеленского к Орбану

Обложка © ТАСС / EPA / POOL / LUONG THAI LINH

Председатель Евросовета Антониу Кошта осудил неадекватное обращение Владимира Зеленского к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Об этом европейский чиновник заявил в комментарии испанскому агентству Europa Press.

Как пояснил Кошта, сотрудничество с Украиной для Брюсселя имеет большое значение, и лично у него с президентом Зеленским выстроены конструктивные отношения. Однако, подчеркнул председатель Евросовета, даже при таком раскладе нельзя переступать черту и разговаривать неуважительно с лидером любой страны, входящей в Евросоюз.

Орбан может опереться на венгерскую диаспору на Украине в ответ на угрозы Зеленского
Орбан может опереться на венгерскую диаспору на Украине в ответ на угрозы Зеленского

Напомним, Владимир Зеленский осмелился на угрозы в адрес Орбана: он заявил, что может передать его адрес ВСУ, и те «пообщаются с ним на своём языке». Киев допустил угрозы не только в адрес самого политика, но и членов его семьи. Жёсткий ответ от премьера Венгрии последовал незамедлительно. Выпад киевского диктатора оказался настолько громким, что его одёрнули даже в Еврокомиссии.

Вероника Бакумченко
