Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 10:06

Песков: Путин открыт к конструктивному диалогу по острым вопросам

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин открыт для конструктивного диалога и обсуждения самых острых тем в переговорном формате. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, поступали ли Москве сигналы от европейских стран по поводу возможного возобновления энергетического сотрудничества. По словам Пескова, таких сигналов Россия не получала.

FT: Переговоры по Украине вошли в «опасную зону»

При этом, как отметил представитель Кремля, со стороны Европы были обращения, связанные с желанием участвовать в мирном урегулировании на Украине. Однако в Москве такой формат сочли нецелесообразным.

«С другой стороны, никогда не поздно [начать обсуждение]. Вы знаете, что Путин открыт к конструктивному диалогу и обсуждению самых острых вопросов за столом переговоров», — сказал Песков.

Таким образом, в Кремле дали понять, что не видят шагов со стороны Европы по теме энергетики, но при этом подчеркивают готовность президента к переговорам по принципиальным вопросам.

«Ни сегодня, ни потом»: Критерии ЕС назвали неподъёмными для Украины

Ранее Life.ru писал, что немецкий политик Ральф Нимайер также высказался о перспективах полуострова. По его словам, многие фермеры из Европы задумываются о переезде в Крым, разочаровавшись в политике ЕС. Он уверен, что после завершения конфликта регион может стать новой точкой притяжения для европейских инвесторов и предпринимателей.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar