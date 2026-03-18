Песков: Путин открыт к конструктивному диалогу по острым вопросам

Президент России Владимир Путин открыт для конструктивного диалога и обсуждения самых острых тем в переговорном формате. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, поступали ли Москве сигналы от европейских стран по поводу возможного возобновления энергетического сотрудничества. По словам Пескова, таких сигналов Россия не получала.

При этом, как отметил представитель Кремля, со стороны Европы были обращения, связанные с желанием участвовать в мирном урегулировании на Украине. Однако в Москве такой формат сочли нецелесообразным.

«С другой стороны, никогда не поздно [начать обсуждение]. Вы знаете, что Путин открыт к конструктивному диалогу и обсуждению самых острых вопросов за столом переговоров», — сказал Песков.

Таким образом, в Кремле дали понять, что не видят шагов со стороны Европы по теме энергетики, но при этом подчеркивают готовность президента к переговорам по принципиальным вопросам.

