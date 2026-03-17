Требования Евросоюза к Украине для начала переговоров о вступлении в объединение заведомо невыполнимы. Как объяснил в беседе с Life.ru политолог Владимир Карасёв, в списке есть как минимум два-три пункта, которые Киев не сможет реализовать в принципе.

Среди перечня требований со стороны ЕС есть как минимум два-три, которые Украина, в принципе, выполнить не может. Во-первых, у Зеленского уже нет большинства в Верховной раде. Даже депутаты его партии «Слуга народа» не хотят его поддерживать. Подтверждением проблем Зеленского в Раде являются его угрозы рассмотреть вариант снятия неприкосновенности с народных депутатов для последующей отправки на фронт. Владимир Карасёв Политолог

По мнению Карасёва, в Брюсселе отдают себе отчёт в неспособности Украины выполнить поставленные условия. Он считает, что выдвигаемые требования намеренно делают невыполнимыми, чтобы впоследствии возложить всю вину за неудачу евроинтеграции на украинскую сторону. Более того, ряд государств – членов ЕС, включая Польшу, Венгрию, Словакию и Германию, выражают явное нежелание принимать Украину в свои ряды. Следовательно, любые попытки Киева присоединиться к ЕС столкнутся с серьёзным противодействием внутри самого объединения.

«Что касается «зелёной» повестки, это как раз та повестка, которую продвигала ещё команда Байдена в ЕС. Она сыграла пагубную роль для Европы в целом и для ведущих европейских игроков, таких как Германия и Франция в частности. То есть, это повестка, которая предусматривает отказ от энергоресурсов, якобы сильно загрязняющих окружающую среду, в пользу зелёной энергетики», — подчеркнул политолог.

По словам эксперта, отказ от традиционных энергоресурсов в пользу зелёной энергетики в нынешних условиях невозможен без серьёзных последствий для экономики. В итоге Карасёв резюмировал: никаких шансов на вступление Украины в Евросоюз нет ни сегодня, ни в обозримом будущем, ни в ближайшие десятилетия.

Напомним, что ранее украинская делегация получила в Брюсселе полный пакет условий для вступления страны в ЕС. В документах содержатся требования по трём заключительным переговорным кластерам: «Конкурентоспособность», «Зелёная повестка», а также «Сельское хозяйство и ресурсы».