ЕС хочет расширить влияние в конфликте с Россией на Украине, заявил политолог

НАТО и страны ЕС уже фактически воюют с Россией на Украине, подчеркнул политолог Александр Перенджиев, комментируя сходствующее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, Киеву поставляют вооружение, помогают планировать операции, а военнослужащие альянса участвуют в боях в составе ВСУ. Конкретно речь идёт о Польше, Британии, Франции и Германии.

«Тогда что имеет в виду Орбан, говоря, что Европа готовится к конфликту с Россией? Тут речь идёт о двух моментах. Первый — это о расширении своего влияния в войне против РФ. Второй — удержание степени своего участия», — отметил собеседник NEWS.ru.

Эксперт добавил, что Россия снижает влияние ЕС, уничтожая западную технику. Полной мобилизации в Европе не будет — граждане не поймут, однако, по его оценке, стоит ожидать увеличения числа бойцов НАТО на фронте и роста поставок оружия.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель целенаправленно готовит Европу к войне, и появление европейских солдат на Украине — лишь вопрос времени. С таким заявлением он выступил перед участниками «Марша мира» в Будапеште.