Песков не стал комментировать вбросы про помощь Ирану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросами сообщения газеты The Wall Street Journal о якобы оказываемой Москвой Тегерану помощи в конфликте на Ближнем Востоке.

«Сейчас вокруг этой войны очень много идёт разных сообщений, подавляющее большинство является ничем иным как информационными вбросами. Поэтому не считаем необходимым каждое это сообщение комментировать», — указал представитель Кремля.

А накануне Песко не стал комментировать заявление Владимира Зеленского о том, что Москва якобы поставляет Тегерану беспилотники «Герань». Он посоветовал обращаться за разъяснениями к главе киевского режима, раз тот обладает подобной информацией.