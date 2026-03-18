Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 10:00

Песков не стал комментировать вбросы про помощь Ирану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросами сообщения газеты The Wall Street Journal о якобы оказываемой Москвой Тегерану помощи в конфликте на Ближнем Востоке.

«Сейчас вокруг этой войны очень много идёт разных сообщений, подавляющее большинство является ничем иным как информационными вбросами. Поэтому не считаем необходимым каждое это сообщение комментировать», — указал представитель Кремля.

А накануне Песко не стал комментировать заявление Владимира Зеленского о том, что Москва якобы поставляет Тегерану беспилотники «Герань». Он посоветовал обращаться за разъяснениями к главе киевского режима, раз тот обладает подобной информацией.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar