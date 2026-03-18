Кремль рассматривает сценарий ухода России с европейского газового рынка

Россия изучает возможность инициативного прекращения поставок энергоресурсов в Европу. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается поручения президента рассмотреть возможность раннего ухода с европейских рынков по газу, то эта тема на рассмотрении, требуется достаточно глубокий анализ», — сказал представитель Кремля.

Песков ранее пояснял, что сейчас энергетический рынок переживает серьёзные потрясения из-за войны вокруг Ирана, что затрудняет прогнозирование. В связи с этим требуется тщательный анализ с учётом всех особенностей текущего момента.