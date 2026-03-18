18 марта, 10:35

Совфед одобрил расширение полномочий ФАС в регулировании тарифов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / igorykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / igorykor

Совет Федерации одобрил законопроект о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы. Речь идёт о контроле за тарифами в электроэнергетике и теплоснабжении.

Документ направлен на стабилизацию ситуации в регионах. Он должен помочь быстрее устранять нарушения в сфере регулирования цен. Закон предусматривает механизм, позволяющий ведомству самостоятельно пересматривать минимальные и максимальные тарифы на розничных рынках.

Такая мера будет применяться при систематическом игнорировании предписаний службы. Основанием станут повторные нарушения в течение года. Кроме того, орган сможет участвовать в распределении необходимой валовой выручки между сетевыми организациями. Порядок будет определять правительство.

Ожидается, что новые полномочия позволят усилить контроль и повысить прозрачность в сфере тарифного регулирования.

В Госдуме призвали ФАС проверить бизнес на «зарплатный сговор»
В Госдуме призвали ФАС проверить бизнес на «зарплатный сговор»

Ранее Life.ru сообщал, что ФАС выявила более 102 млрд рублей лишних расходов в тарифах ЖКХ. Только в 2025 году из тарифов должны убрать 50,32 млрд рублей. Большая часть приходится на электроэнергетику — 25,22 млрд рублей.

Полина Никифорова
