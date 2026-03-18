Консул не подтвердил гибель россиянки в ДТП с микроавтобусом на Пхукете

Восемь граждан России пострадали в ДТП с микроавтобусом на Пхукете. Об этом сообщил ТАСС генконсул РФ в провинции Егор Иванов.

Авария произошла 18 марта в 4:10 по местному времени. По словам дипломата, в результате происшествия пострадали также четыре гражданина Узбекистана.

На месте погибла гражданка Узбекистана. Остальных туристов доставили в больницы, где им оказали медицинскую помощь.

Сейчас в стационарах остаются трое россиян. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.Тайские правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.