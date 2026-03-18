Россиянин в пьяном угаре заживо сжёг сожительницу после ссоры

В одном из сел Бийского района Алтайского края разгорелся конфликт, который закончился гибелью женщины. 60-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве путём поджога. Об этом рассказали в пресс-службе СК региона.

По данным следствия, днём 14 марта компания из трёх человек распивала спиртное в доме. Атмосфера быстро накалилась — между хозяином и его спутницей произошла ссора. После перепалки мужчина вышел во двор и вернулся с бензином. Дальше события развивались стремительно и трагично.

Злоумышленник облил горючей жидкостью помещение и саму женщину, а затем поджёг. Огонь мгновенно охватил пространство. Обвиняемый не стал оказывать помощь и не попытался остановить пламя. Он просто ушёл, оставив пострадавшую внутри горящего дома.

Женщина погибла на месте от тяжёлых ожогов. Спасти её не удалось. Сейчас фигурант находится под стражей. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

