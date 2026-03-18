Артуры в лидерах, Геннадии в аутсайдерах: Кто чаще всего открывает бизнес в России

Самые популярные имена среди индивидуальных предпринимателей Москвы и области — Александры, Сергеи и Дмитрии у мужчин, а среди женщин лидируют Елены, Ольги и Екатерины. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование аналитиков.

Однако простой подсчёт популярных имён не отражает реальную предпринимательскую активность, поэтому исследователи сравнили долю каждого имени среди ИП с его долей среди всех жителей региона.

После такой корректировки в топ выбились Артуры, Эдуарды и Тимуры — они встречаются среди бизнесменов заметно чаще, чем среди населения в целом. Рекордсменом стал Арман: предпринимателей с этим именем почти в четыре раза больше, чем можно было бы ожидать, исходя из статистики. Арманы чаще всего открывают рестораны. А вот Николаи, Геннадии и Викторы, напротив, реже других становятся ИП.

Мужчины с самыми популярными именами (Александры, Сергеи, Дмитрии) чаще всего заняты в грузоперевозках и интернет-торговле. Кириллы тяготеют к рекламе, Денисы и Романы — к изделиям из кожи и меха, Олеги и Андреи — к бухучёту. Иваны чаще встречаются в образовании, Сергеи — в рыболовстве, а Владимиры, Николаи и Викторы — в выращивании растений.

Среди женщин после корректировки на популярность вперёд выходят Карины, Алины и Дианы. А вот Лидии, Веры и Нины становятся предпринимательницами заметно реже.

Женщины с самыми распространёнными именами предпочитают интернет-торговлю и розницу. Людмилы, Галины и Светланы (популярные среди родившихся в 1940–1960-х) чаще выбирают офлайн-форматы. Марии, Дарьи и Елизаветы идут в кино и на ТВ, Елены — в бухгалтерию, Анны — в производство игрушек, а Натальи — в рыболовство.

