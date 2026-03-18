18 марта, 11:26

От «Бабы-яги» до натовской формы: В Госдуме показали, что оставили после себя наёмники ВСУ

В Государственной думе начала работу экспозиция трофейной техники и вооружения, захваченных в ходе специальной военной операции. Выставка приурочена к празднованию 10-летия создания Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 215-й годовщины войск правопорядка.

В Госдуме открылась выставка трофеев СВО.

Парламентариям и гостям представили образцы военной формы украинских военнослужащих и иностранных наёмников, беспилотные летательные аппараты, а также документацию западного производства. Особое внимание привлекает БПЛА «Баба-яга», доставленный из приграничья, — такие дроны используются ВСУ для сброса боеприпасов.

Из Курской области привезли обмундирование НАТО, оставленное диверсионно-разведывательными группами противника, которые регулярно пытаются проникнуть на территорию региона. Судя по экспонатам, эти ДРГ были укомплектованы иностранными наёмниками, воевавшими на стороне ВСУ.

Среди других трофеев — обломки реактивных снарядов РСЗО HIMARS и шведский гранатомёт. Также представлены американские учебные пособия и методические материалы по ведению войны, изъятые в ходе боевых действий.

Ранее российские танкисты захватили украинский пункт управления БПЛА в Днепропетровской области — противник бежал, бросив технику и документы. Внутри остались ноутбуки, планшет Apple, рации, жёсткие диски, несколько беспилотников, терминалы Starlink и документы, подтверждающие принадлежность к 57-й бригаде.

Наталья Афонина
