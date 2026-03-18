Дама с собачкой провалились под лёд на Москве-реке

На западе Москвы спасатели вытащили из ледяной полыньи женщину с собакой, которые провалились под лёд на Москве-реке. Об этом сообщили в столичном департаменте ГОЧСиПБ.

Сигнал о происшествии поступил утром 18 марта на поисково-спасательную станцию «Кировская». Инцидент произошёл в районе улицы Исаковского, примерно в 20 метрах от берега.

Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили в воде женщину и её питомца. Пострадавших подняли на борт судна на воздушной подушке «Хивус-6» и доставили на станцию.

Позже женщина рассказала, что всё началось с собаки. Животное погналось за птицами, выбежало на лёд и провалилось, а хозяйка бросилась его спасать.

Женщине 1984 года рождения оказали первую помощь и согрели. После осмотра медиками она отказалась от госпитализации и уехала домой вместе с мужем.

В департаменте напомнили, что в период оттепели выходить на лёд особенно опасно. Владельцев собак также попросили не отпускать питомцев с поводка рядом с водоёмами.

А на днях в Калининграде две девочки провалились под лёд, гуляя по озеру с собаками. Пострадавших смогли спасти очевидцы.