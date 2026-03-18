В Калининграде две девочки провалились под лёд, гуляя по озеру с собаками

В Калининградской области два подростка провалились под лёд, гуляя по замёрзшему озеру Лесное с собаками. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, пострадавших смогли спасти очевидцы.

«Сегодня в парке «Макса Ашмана» две девочки 9 и 10 лет, гуляя по льду с собаками, провалились в воду. Дети были извлечены из воды очевидцами, а прибывшие на место сотрудники МЧС России и городские спасатели доставили детей по месту проживания. Медицинская помощь не требуется», — говорится в заявлении ведомства.