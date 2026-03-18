Екатеринбуржца, спрятавшего убитого брата в самодельный гроб, проверят психиатры

37-летнему жителю Екатеринбурга, убившему родного брата и спрятавшему тело в самодельном гробу, предстоит проверка состояния психики. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления СКР.

«Обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Мира, вступил в конфликт со своим 32-летним братом. На почве ссоры он нанёс родственнику несколько ударов твёрдым тупым предметом по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. <...> Фигурант сокрыл тело убитого в самодельной деревянной конструкции и скрылся с места преступления», — приводит сообщение ведомства URA.ru.

Тело пролежало в квартире пять дней. Всё это время рядом находилась мать погибшего и обвиняемого, которая ничего не подозревала. Женщина обнаружила тело младшего сына и вызвала полицию. Старшего сына задержали по горячим следам. В ближайшее время ему предстоит пройти несколько экспертиз, включая психолого-психиатрическую.

но позже вернулся и сам признался пожилой матери в содеянном.