Россиянке собрали череп из 30 осколков после жестокого нападения соседа

Врачи пятой городской больницы Набережных Челнов спасли девушку Юлию, собрав её череп из 30 осколков после жестокого избиения. Ужасную историю с хорошим концом рассказали в Telegram-канал Mash Iptash.

В начале декабря супруг Юлии сделал замечание соседу из-за громкой музыки, в ответ агрессор схватил нож и убил мужчину на глазах у его жены. Когда девушка попыталась заступиться, нападавший избил её ногами по голове и телу до потери сознания.

Юлия получила множественные переломы: лобной и скуловых костей, носа, повреждение зубочелюстной системы, правый глаз западал в верхнечелюстную пазуху. Медики остановили кровотечение, ушили раны и создали 3D-модель черепа для изготовления титановых пластин (их помог сделать зубной техник из местной стоматологии). Затем хирурги собрали осколки, зафиксировали кости пластинами и стабилизировали среднюю зону лица. Пятичасовая операция прошла успешно. Сейчас Юлия восстанавливается и проходит реабилитацию.

Ранее в Кабардино-Балкарии врачи совершили настоящее чудо, выходив девочку, родившуюся с экстремально низкой массой тела. Малышка появилась на свет в октябре прошлого года в перинатальном центре с весом всего 495 граммов. Её состояние оценивалось как крайне тяжёлое, однако медики мгновенно включились в борьбу за жизнь ребёнка. Спустя полгода окрепшую и здоровую девочку выписали домой.