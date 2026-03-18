Иностранцев, служащих в ВС РФ, освободят от административного выдворения

Совет Федерации утвердил поправки в КоАП РФ, которые меняют подход к наказанию иностранных граждан, заключивших контракт с Вооружёнными силами России. Теперь к ним перестанут применять такую меру пресечения, как принудительное выдворение за пределы страны.

Законодатели уточнили, что вместо депортации нарушители будут нести иную ответственность. В зависимости от статьи, им грозит денежный штраф или обязательные работы, длительность которых составит от 100 до 200 часов.

Новый регламент также затрагивает случаи, связанные с нарушением порядка на спортивных соревнованиях. Если боец-контрактник допустит противоправные действия на таких мероприятиях, помимо основных санкций к нему могут применить запрет на посещение стадионов и арен сроком от одного года до семи лет.

Данная инициатива направлена на адаптацию административного законодательства под текущие реалии, связанные с участием иностранцев в защите интересов государства. Поправки вступают в силу после подписания президентом.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий выдачу иностранных граждан, которые проходят или проходили службу в Вооружённых силах России. Поправки вносятся в статью 464 Уголовного кодекса. Согласно этим нормам, Россия будет отказывать другим государствам в экстрадиции иностранцев, служивших в Российской армии, в том числе участвовавших в специальной военной операции на Украине.