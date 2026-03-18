Хуснуллин сравнил капитализацию всей России со стоимостью Нью-Йорка

Капитализация России в начале 2026 года достигла отметки чуть более 900 трлн рублей (около $10,85 трлн), что сопоставимо со стоимостью Нью-Йорка. Такое заявление сделал вице-премьер Марат Хуснуллин на коллегии Росимущества, передаёт корреспондент РБК.

«Я несколько раз об этом говорил, в начале этого года капитализация страны превысила чуть больше 900 триллионов. Много это или мало? Столько стоят самые капитализированные компании мира. Это стоимость Нью-Йорка. Может вся наша страна стоить как Нью-Йорк?» — задался он вопросом.

По мнению вице-премьера, подобное сравнение свидетельствует о «серьёзной недокапитализированности» России. Хуснуллин подчеркнул, что во всём мире имущество является основой налоговой базы, и сейчас ведётся активная работа по кадастрированию и подготовке этой базы.

Он также напомнил о задаче увеличить площади земель под жилищное строительство: к 2030 году планируется вовлечь в оборот 500 тыс. гектаров. В прошлом году было рассмотрено порядка 10 тыс. гектаров, а в текущем стоит задача освоить ещё 12 тыс.

Ранее Александр Новак на итоговой коллегии Министерства экономического развития заявил, что рост ВВП России за три года превысил 10% вопреки санкциям. Вице-премьер добавил, что это наглядное подтверждение надёжности базы, созданной общими усилиями, которая даёт возможность справляться с самыми разными внешними угрозами.