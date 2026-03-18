18 марта, 12:07

Дело убившего себя смоленского похитителя могут прекратить, но при одном условии

Похитивший 9-летнюю девочку в Смоленске Сергей Грищенков. Обложка © VK / Серёжа Смирнов

Похитивший 9-летнюю девочку в Смоленске Сергей Грищенков. Обложка © VK / Серёжа Смирнов

Уголовное дело о похищении ребенка в Смоленске, фигурантом которого был умерший в СИЗО Сергей Грищенков, может быть прекращено. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, решение будет принято после выяснения мнения родственников.

«Будут устанавливаться его родственники, законный представитель, выяснять их мнение по поводу прекращения дела», — сказал собеседник агентства.

Напомним, в Смоленской области в следственном изоляторе скончался Грищенков, обвинявшийся в похищении 9-летней школьницы Александры. Информацию подтвердили представители силовых структур. Тело задержанного обнаружили сотрудники учреждения минувшей ночью. По предварительным данным, следов насилия или участия третьих лиц не зафиксировано.

Наталья Афонина
