Дело убившего себя смоленского похитителя могут прекратить, но при одном условии

Уголовное дело о похищении ребенка в Смоленске, фигурантом которого был умерший в СИЗО Сергей Грищенков, может быть прекращено. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, решение будет принято после выяснения мнения родственников.

«Будут устанавливаться его родственники, законный представитель, выяснять их мнение по поводу прекращения дела», — сказал собеседник агентства.

Напомним, в Смоленской области в следственном изоляторе скончался Грищенков, обвинявшийся в похищении 9-летней школьницы Александры. Информацию подтвердили представители силовых структур. Тело задержанного обнаружили сотрудники учреждения минувшей ночью. По предварительным данным, следов насилия или участия третьих лиц не зафиксировано.