Брэд Питт требует допросить «водочного короля» Шефлера* по делу против Джоли

В затяжном судебном споре между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли появился новый поворот. Актёр рассчитывает, что этот шаг поможет ему добиться решения в свою пользу. По совету юристов Питт намерен добиться допроса бизнесмена Юрия Шефлера*. Об этом пишет DailyMail.

Юрий Шефлер* — российско-британский миллиардер, основатель и основной владелец группы компаний SPI Group (Stoli Group). Самый известный бренд — водка «Столичная». Его состояние оценивается в диапазоне $1–2,6 млрд. Он известен как «водочный король», имеет гражданство Великобритании и Швейцарии, проживает за пределами России. В России его компании и он сам признаны связанными с экстремистской деятельностью.

Шефлер* связан с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли через винодельню Château Miraval. Дело в том, что Питт и Джоли вместе купили поместье Château Miraval (сначала как дом, потом развили винодельню и бренд вина). После свадьбы в 2014 и развода в 2016 каждый владел примерно 50% через свои компании. В 2021-м Джоли продала свою 50%-ную долю компании Tenute del Mondo (винное подразделение Stoli Group, принадлежащей Юрию Шефлеру*) примерно за $64–67 млн. Сделка прошла без согласия Питта. Он утверждает: был негласный (а по его версии — и письменный) договор, что никто не продаст долю без согласия другого. Он хотел сам выкупить долю Джоли, но она якобы продала именно Шефлеру*, чтобы «насолить» ему.

Конфликт между сторонами продолжается с 2022 года. Тогда актер подал иск, заявив, что в 2021-м его бывшая жена тайно продала свою часть имущества. В свою очередь, Джоли утверждала, что предлагала бывшему мужу выкупить долю, однако тот отказался. Судебное разбирательство по делу продолжается уже несколько лет. Официально расторжение брака произошло лишь в конце 2024 года.

* Внесён в список террористов и экстремистов.