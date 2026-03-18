Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 марта, 12:40

В подмосковной ГАИ предупредили об опасности яркого весеннего солнца для пешеходов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Velimir Zeland

В межсезонье яркое солнце становится настоящим врагом пешеходов — лучи слепят водителей, и люди буквально растворяются в бликах. Об этом предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.

Главная ошибка — думать, что если машина едет медленно, то водитель контролирует ситуацию. В момент ослепления он полностью дезориентирован и может не заметить человека, даже на скорости 20 км/ч.

«Не доверяйте медленным машинам, а доверяйте только зрительному контакту с водителем. Используйте регулируемые пешеходные переходы», — приводит сообщение ведомства «Радио 1».

Мало не пить крепкое: Нарколог объяснил, почему пиво опаснее водки за рулем

Ранее Life.ru писал, что на Загородном проспекте в Петербурге легковушка вылетела на тротуар и сбила троих пешеходов. Один из пострадавших рассказал, что шёл к Витебскому вокзалу, разговаривал по телефону и не видел момента аварии — сначала услышал глухой удар, а в следующую секунду уже оказался под машиной. Мужчину с сотрясением мозга и ушибом рёбер увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Юрий Лысенко
