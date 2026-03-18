Представитель семьи Кадышевых объяснил перенос концерта из «Лужников» в «ВТБ Арену»

Ансамбль «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой, переживающий вторую волну популярности благодаря хиту «Веночек», решил перенести свой московский концерт с арены «Лужники» на ВТБ Арену «Динамо». Выступление состоится в тот же день — 20 июня. Официальный представитель семьи Кадышевых Юрий Шаркович объяснил ситуацию.

По его словам, решение продиктовано желанием расширить гастрольный тур по России, о чём просили зрители из регионов. Организация концерта в «Лужниках» требует сил и затрат, сопоставимых с целым туром, поэтому выбор сделали в пользу поклонников по всей стране.

«На одной чаше весов у нас оказался гастрольный тур по России, а на другой — концерт на большой столичной площадке. Мы приняли решение в пользу зрителей», — рассказал Шаркович в разговоре с KP.ru.

Все купленные билеты будут автоматически обменяны на равноценные на новую площадку. В случае необходимости их можно сдать или обменять на билеты в любой город тура «Золотого кольца». Поклонники уже оценили оперативность: в соцсетях благодарят организаторов за возможность увидеть артистов в своих регионах.

