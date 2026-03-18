В Госдуме разъяснили инициативу о направлении бездетных россиянок к психологу

Россиянки, которые не хотят иметь детей, не будут принуждаться к посещению психолога для получения направления. Это решение останется за ними. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), комментируя документ Минздрава.

«Поступит или не поступит женщине, которая не желает иметь детей, направление к психологу, решение о том, идти к нему или нет, остаётся только за ней самой», — сказал депутат.

Леонов обратил внимание на то, что государство предоставляет такую возможность, и это стоит ценить. По его словам, не стоит негативно относиться к этой заботе, ведь обычно визит к психологу обходится дорого, а здесь он будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что Минздрав рекомендовал медикам направлять к психологу россиянок, которые не хотят иметь детей. Выявлять таких женщин ведомство предлагать в ходе анкетирования во время «репродуктивной диспансеризации», которую в России начали проводить с 2024 года.