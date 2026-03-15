В церкви раскритиковали проект о запрете давления на врачей из-за отказов в абортах

В РПЦ раскритиковали законопроект, запрещающий принуждать врачей отказывать в проведении абортов, в том числе в частных клиниках. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов заявил, что такая инициатива помешает регионам принимать меры в пользу сохранения жизни детей и здоровья женщин.

«Вместо реальных инициатив по поддержке рождаемости, остановке закрытия роддомов, повышения статуса врача в обществе выдвигаются предложения, подобные этому... мешающие регионам принимать инициативы в пользу сохранения жизни детей и здоровья женщин», — сказал Лукьянов РИА «Новости».

Напомним, депутаты фракции «Новые люди» подготовили законопроект о запрете давления на врачей при абортах. Его внесут в Думу на следующей неделе. Даванков считает, что частные клиники в регионах массово прекращают делать аборты — не по закону, а под давлением чиновников.