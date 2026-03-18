«Решение мне понятное»: Свинцов прокомментировал Life.ru своё исключение из ЛДПР

Депутат Андрей Свинцов, лишённый членства в ЛДПР, прокомментировал своё исключение из партии. В беседе с Life.ru он подчеркнул, что полностью осознаёт причины решения президиума Высшего совета и не намерен предпринимать юридических шагов.

«Решение мне понятное. Официальная позиция ЛДПР — моя деятельность не согласована с руководством партии и фракции. Причин для обращения в суд я не вижу. Руководчтво партии это же не один человек, а коллектив ошибаться не может», — сказал парламентарий.

Отвечая на вопросы о том, что ждёт его дальше, Свинцов сказал, что «будет делать то же, что и делал». Он добавил, что после четверти века в политике, возможно, захочет попробовать что-то другое. Депутат напомнил, что у него два диплома – строителя и юриста, так что, по его словам, он может найти себе применение во многих сферах.

Ранее стало известно, что Свинцова исключили из ЛДПР. Решение, принятое единогласно президиумом Высшего совета, мотивировано его действиями, нанесшими ущерб репутации партии, многочисленными жалобами граждан и требованиями региональных отделений. Напомним, Свинцов на днях сделал сразу несколько резонансных высказываний относительно судьбы Telegram, отключений связи с центре Москвы и «белых списков».