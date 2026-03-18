18 марта, 13:25

В Петербурге 20 марта ограничат движение из-за Ураза-Байрама

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

В Санкт-Петербурге 20 марта введут временные ограничения для автомобилистов. Меры связаны с проведением мусульманского праздника Ураза-айрам. Об этом рассказали в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

С полуночи до 09:00 будет запрещена остановка на ряде улиц. Ограничения коснутся Московского проспекта — от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы, а также Конного переулка. Дополнительно с 04:00 до 09:00 полностью перекроют движение на отдельных участках. В список вошли Московский проспект, Конный и Крестьянский переулки, Кронверкский проспект, а также улицы Репищева и Привокзальная.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов. Праздничные молитвы пройдут сразу на нескольких площадках. Верующие соберутся в мечетях на Кронверкском и Московском проспектах, а также на улице Репищева. Основным центром торжеств традиционно станет Соборная мечеть на Петроградской стороне. Ураза-байрам отмечает окончание священного месяца Рамадан.

Ураза-байрам 2026: тёплые поздравления в стихах и прозе с одним из главных праздников ислама

Ранее Life.ru писал, что Верховный муфтий и председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин обратился к единоверцам с просьбой воздержаться от совершения намазов в местах общего пользования.

Полина Никифорова
