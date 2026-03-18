Путин раскрыл, сколько компаний уже вошли в свободную зону Крыма

В Крыму и Севастополе продолжают запускать новые инвестиционные проекты с участием государства и бизнеса. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, в регионе развивается производство востребованной продукции, появляются новые рабочие места и увеличиваются зарплаты.

Отдельно глава государства отметил работу свободной экономической зоны, созданной на территории полуострова. Этот механизм, по его оценке, помогает развитию местной экономики.

«Этому также способствует успешно функционирующая на территории региона свободная экономическая зона, в которой уже зарегистрировано более 1,6 тысячи резидентов», — сказал Путин на совещании с членами правительства 18 марта — в годовщину воссоединения полуострова с Россией.

Заседание прошло в режиме видеоконференции. Во время него обсуждались вопросы развития республики и Севастополя.

Таким образом, число участников этой площадки уже превысило 1,6 тысячи. Власти рассчитывают, что такие меры и дальше будут поддерживать деловую активность на полуострове.

День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. Именно в эту дату в 2014 году был подписан договор о принятии Республики и города Севастополя в состав РФ, что последовало за референдумом, на котором подавляющее большинство жителей проголосовало за воссоединение с Россией.