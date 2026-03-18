Две трети погибших от энцефалита в России не имели вакцинации

С началом сезона активности клещей врачи напомнили о рисках инфекций. Опрос приложения «Справочник врача», в котором участвовали 1279 специалистов, показал: тяжёлые последствия чаще всего связаны с отсутствием вакцинации. Об этом пишет «Коммерсант».

Более трети медиков сталкивались с пациентами после укусов. Чаще всего фиксируются боррелиоз и другие инфекции, включая энцефалит. При этом половина опрошенных сообщила о случаях смерти или инвалидности, и в большинстве таких ситуаций пострадавшие не были привиты.

«Две трети врачей отметили, что умершие или ставшие инвалидами пациенты не были вакцинированы. Это огромная беда и фактор риска», — подчеркнул терапевт Константин Хоманов.

Эксперты напоминают, что специфического лечения от клещевого энцефалита не существует. Основной способ защиты — вакцинация, которая актуальна не только для туристов, но и для всех, кто бывает на природе, особенно в эндемичных регионах.

Напомним, что пик активности клещей в Москве и Подмосковье придётся на вторую половину весны и начало лета, однако первые атаки возможны уже в марте. Иксодовые клещи просыпаются сразу после таяния снега и подсыхания почвы. Из-за небольших размеров и малой подвижности они ориентируются не на общий прогноз погоды, а на микроклимат в конкретном месте.