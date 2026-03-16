16 марта, 09:17

Клещи открыли сезон охоты в Москве и Подмосковье

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Первые укусы клещей в 2026 году уже зафиксированы как в европейской, так и в азиатской частях России. Как выяснила газета «Известия», в Подмосковье и Тульской области, несмотря на снег, кровососущих насекомых уже приносят на анализ. Аналогичные обращения есть в Москве, Сибири и Северо-Западном федеральном округе, а больше всего — на юге России.

Биолог рассказал, как отличить энцефалитного клеща от обычного
Биолог рассказал, как отличить энцефалитного клеща от обычного

«Сейчас резкое потепление пошло, клещи будут просыпаться. И зимой можно найти клеща, но это не системная тема», — отметил академик РАН Геннадий Онищенко.

В Тульской области обнаружили двух клещей, заражённых боррелиозом. Клещевой энцефалит может приводить к инвалидизации и смерти, а боррелиоз хоть и не приводит к инвалидизации, но существенно влияет на качество жизни, объяснила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По её словам, люди с хорошим иммунитетом имеют шансы не заразиться.

В одном из регионов России после аномальной зимы проснулись оголодавшие клещи
В одном из регионов России после аномальной зимы проснулись оголодавшие клещи

Напомним, в начале марта в России начался сезон активности клещей. Первые укусы уже зарегистрированы, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что с таянием снега мелкие млекопитающие перемещаются ближе к жилью, что повышает риски.

