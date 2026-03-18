Шестиклассника нашли мёртвым под окнами многоэтажки на Урале

В Заречном Свердловской области под окнами многоэтажного дома на улице Ленина было обнаружено тело шестиклассника без признаков жизни. Подробности инцидента стали известны порталу Е1.ru.

Известно, что ребёнок сорвался с высоты. Прибывшие на место происшествия прохожие незамедлительно вызвали скорую помощь, но, к сожалению, спасти жизнь несовершеннолетнего не удалось. Очевидцы оценивают возраст погибшего мальчика в 12-13 лет. Следственное управление СКР по Свердловской области на данный момент воздерживается от комментариев по факту произошедшего.

