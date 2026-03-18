Шестилетняя москвичка ударилась головой на карусели в свой день рождения

21-летнего заместителя управляющего столичного развлекательного парка привлекли к уголовной ответственности после травмы шестилетней девочки. Инцидент произошёл в августе прошлого года в торговом центре, куда семья пришла отмечать день рождения дочери.

Дети отправились на аттракционы, причём родители позже заявили, что им лишь дали расписаться в ознакомлении с правилами, но не разъяснили их. В частности, никто не предупредил, что на карусели «Две чаши» нужно кататься сидя. Девочка встала, и в какой-то момент ударилась головой об ограждение игровой зоны, стоявшее слишком близко.

Заместитель управляющего настаивал, что девочка виновата сама: из-за центробежной силы её вынесло наружу. Однако следователи пришли к выводу, что травма стала следствием нарушений в организации безопасного пространства. Как выяснил сайт MK.Ru, суд признал мужчину виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и назначил штраф 150 тысяч рублей.

Накануне суд приговорил российского инженера к трём годам колонии за передачу за границу секретных чертежей подлодки проекта 636 «Варшавянка». В 2021–2022 годах он вместе с сообщниками копировал и пересылал иностранной компании техническую документацию, которая подпадала под экспортный контроль.