Шестилетняя москвичка ударилась головой на карусели в свой день рождения
В Москве осудили замдиректора развлекательного парка из-за травмы шестилетней девочки
21-летнего заместителя управляющего столичного развлекательного парка привлекли к уголовной ответственности после травмы шестилетней девочки. Инцидент произошёл в августе прошлого года в торговом центре, куда семья пришла отмечать день рождения дочери.
Дети отправились на аттракционы, причём родители позже заявили, что им лишь дали расписаться в ознакомлении с правилами, но не разъяснили их. В частности, никто не предупредил, что на карусели «Две чаши» нужно кататься сидя. Девочка встала, и в какой-то момент ударилась головой об ограждение игровой зоны, стоявшее слишком близко.
Заместитель управляющего настаивал, что девочка виновата сама: из-за центробежной силы её вынесло наружу. Однако следователи пришли к выводу, что травма стала следствием нарушений в организации безопасного пространства. Как выяснил сайт MK.Ru, суд признал мужчину виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и назначил штраф 150 тысяч рублей.
