Суд вынес приговор инженеру, передавшему за рубеж чертежи «Варшавянки»

Суд вынес приговор инженеру, отправившему за рубеж чертежи российской дизель-электрической подводной лодки проекта 636 «Варшавянка», следует из материалов разбирательства. Мужчина получил три года лишения свободы в колонии общего режима. Установлено, что в 2021-2022 годах он в составе организованной группы искал, копировал и передавал иностранной компании техническую документацию, подпадающую под экспортный контроль.

Речь идёт о чертежах деталай дизель-генераторов. Мужчина не признал вину в незаконной передаче информации о продукции военного назначения. По его словам, он считал материалы упрощёнными графическими изображениями для ремонта, не понимал, кому в действительности предназначалась документация и какая за его действия предусмотрена ответственность.

Однако, по мнению суда, инженер обладал достаточным опытом, чтобы осознавать важность данной информации. Также о сознательности действий мужчины говорит переписка с заказчиком, в которой ему давали советы по конспирации и обращению с особо чувствительными данными.

«Нужны именно заводские чертежи, без них изготовление невозможно», — указывали подсудимому в переписке, пишет ТАСС.