Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 13:50

ЦСКА не смог вылететь утренним рейсом из Краснодара из-за атаки БПЛА

Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Возвращение футбольного клуба ЦСКА в Москву после ответного матча 1/2 финала Кубка России против ФК «Краснодар» (0:4) было отложено. Утренний рейс не состоялся в связи с временным закрытием аэропорта Краснодара, вызванным ночной атакой БПЛА.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил «Чемпионату», что команда отправилась в Ставрополь на автобусе. Поездка займёт примерно 4,5 часа. Обратный вылет из ставропольского аэропорта, работающего до 20:00, намечен на вечер.

Погибшей в результате атаки ВСУ на Краснодар оказалась 25-летняя девушка
Погибшей в результате атаки ВСУ на Краснодар оказалась 25-летняя девушка

Напомним, ВСУ всю ночь атаковали Кубань. В Краснодаре удары пришлись пришлись по жилым домам. В одном из них начался пожар. Обломки сбитых беспилотников ВСУ повредили медцентр и линии электропередачи, ещё один дрон рухнул у отеля «Марриотт». В результате атаки беспилотников на город погиб один человек.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ПФК ЦСКА
  • Спорт
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar