ЦСКА не смог вылететь утренним рейсом из Краснодара из-за атаки БПЛА

Возвращение футбольного клуба ЦСКА в Москву после ответного матча 1/2 финала Кубка России против ФК «Краснодар» (0:4) было отложено. Утренний рейс не состоялся в связи с временным закрытием аэропорта Краснодара, вызванным ночной атакой БПЛА.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил «Чемпионату», что команда отправилась в Ставрополь на автобусе. Поездка займёт примерно 4,5 часа. Обратный вылет из ставропольского аэропорта, работающего до 20:00, намечен на вечер.

Напомним, ВСУ всю ночь атаковали Кубань. В Краснодаре удары пришлись пришлись по жилым домам. В одном из них начался пожар. Обломки сбитых беспилотников ВСУ повредили медцентр и линии электропередачи, ещё один дрон рухнул у отеля «Марриотт». В результате атаки беспилотников на город погиб один человек.