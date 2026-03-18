18 марта, 14:25

Путин призвал главу Крыма притормозить с тостами в свою честь — «Достаточно уже»

В день 12-й годовщины воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин в формате видеоконференции принял доклад главы республики о развитии региона. В ходе беседы Сергей Аксёнов не ограничился обычным отчётом. Он рассказал президенту о настроениях жителей полуострова в праздничный день, отметив, что в честь Крымской весны и лично Владимира Путина звучали тосты.

«Поднимали рюмку не один раз за вас все эти дни», — добавил Аксёнов.

Путин с юмором отреагировал на это заявление.

«Пора бы и прекратить. Достаточно уже», — с улыбкой сказал президент.

Сам Аксёнов уточнил, что все празднования проводились исключительно вне рабочее время.

18 марта — День воссоединения Крыма с Россией. В 2014 году в эту дату был подписан договор о вхождении полуострова в состав РФ. В честь 12-й годовщины губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал архивные кадры Крымской весны.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Наталья Афонина
