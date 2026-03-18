Скандал на награждении: Офицер ВСУ обвинил Зеленского в бегстве в бункер на четыре часа

Офицер бригады ВСУ «Хартия» Андрей Ищенко, известный под позывным Гром, находясь на больничной койке, рассказал журналистам о курьёзном случае. Он вспомнил, как во время церемонии награждения военных Владимир Зеленский был вынужден уйти в бункер из-за воздушной тревоги. Ищенко отметил, что ожидание возвращения экс-комика продлилось для солдат свыше четырёх часов. Выдержки из интервью опубликовало издание «Страна.ua».

По словам Ищенко, инцидент развернулся в Киеве. Около 30 украинских военнослужащих заняли третий этаж здания, ожидая начала церемонии награждения. Когда Зеленский подошёл к Ищенко, чтобы вручить награду, и задал ему несколько вопросов, тот резко ответил: «Мне не нужно ваше это все, мне пацанов верните моих».

«И тут объявляют тревогу воздушную, его выводят … 20 баранов-охранников, а мы сидим там, 30 человек, на стульчиках, и нас даже покурить не выпустили. В туалет, говорят, пока тревога не закончится, никто не выходит», — рассказал военный.

В уничижительной манере Ищенко назвал Зеленского «оно», сопроводив это циничным эпитетом «великое, потому что государство представляет».

Ранее Зеленский продемонстрировал журналистам кадры из бункера, в котором, по его словам, он провёл два года. Убежище было построено ещё в советское время, но украинская декоммунизация его почему-то не коснулась. При этом сам Зеленский заявил, что теперь якобы не пользуется бомбоубежищем даже при сигнале тревоги.