Министр обороны РФ Андрей Белоусов 17 марта совершил рабочую поездку в зону специальной военной операции, где проинспектировал подразделения группировки войск «Север». Об этом сообщили в военном ведомстве.

Белоусов проверил группировку «Север» и поручил расширить безопасную зону на границе.

«17 марта 2026 года в ходе рабочей поездки в зону специальной военной операции глава российского военного ведомства проинспектировал подразделения группировки войск «Север» и на командном пункте заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач», — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что основное внимание министр уделил расширению полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, а также укреплению обороны приграничных регионов Российской Федерации.

По итогам инспекции Белоусов поставил дополнительные задачи командованию группировки для обеспечения безопасности мирного населения и недопущения обстрелов российской территории.

Ранее в Госдуме заявили, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров. Такое мнение выразила депутат Госдумы Светлана Журова. Парламентарий добавила, что военные действия в любом случае завершатся переговорами, поскольку ни одно противостояние не может длиться вечно. Вопрос лишь в том, когда именно дипломатам удастся договориться.