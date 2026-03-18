В Госдуме заявили, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров

Надежда на урегулирование украинского конфликта путём переговоров сохраняется. Такое мнение выразила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Надежда на переговоры есть всегда. Надо только, чтобы украинская сторона тоже этого хотела и предпринимала усилия. Мы-то готовы разговаривать, не готов, видимо, Киев. Переговорные группы уже есть, они работают, но, к сожалению, Украина не собирается соглашаться на устраивающие нас условия», — сказала она «Ленте.ру».

Политик добавила, что военные действия в любом случае завершатся переговорами, поскольку ни одно противостояние не может длиться вечно. Вопрос лишь в том, когда именно дипломатам удастся договориться.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз не может полностью исключать переговоры с Россией по Украине. В то же время он подчеркнул, что Париж остаётся главным союзником Киева.