18 марта, 13:50

В Госдуме заявили, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Надежда на урегулирование украинского конфликта путём переговоров сохраняется. Такое мнение выразила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Надежда на переговоры есть всегда. Надо только, чтобы украинская сторона тоже этого хотела и предпринимала усилия. Мы-то готовы разговаривать, не готов, видимо, Киев. Переговорные группы уже есть, они работают, но, к сожалению, Украина не собирается соглашаться на устраивающие нас условия», — сказала она «Ленте.ру».

Политик добавила, что военные действия в любом случае завершатся переговорами, поскольку ни одно противостояние не может длиться вечно. Вопрос лишь в том, когда именно дипломатам удастся договориться.

Песков заявил, что Москва не считает нужным допускать Европу к переговорам по Украине

Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз не может полностью исключать переговоры с Россией по Украине. В то же время он подчеркнул, что Париж остаётся главным союзником Киева.

Юрий Лысенко
