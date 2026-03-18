Президент Израиля побывал на месте падения иранской кассетной бомбы в Тель-Авиве

На востоке Тель-Авива продолжаются спасательные работы после ночного удара иранским кассетным боеприпасом. На место прибыл президент Израиля Ицхак Герцог, к которому обратились десятки журналистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

На данный момент доступ в аварийное здание заблокирован: полиция предупреждает, что входить туда опасно. Президент Израиля также заявил, что восьмикилограммовые бомбы несут катастрофу.

«Баллистические ракеты с кассетными боеголовками представляют собой большую угрозу, эти бомбы весом от шести до восьми килограммов несут смерть и катастрофу», — сказал президент.

В своём выступлении он также обратился к иранцам. Израильский лидер поздравил их с праздником Навруз и выразил пожелание, чтобы в новом году в Иране произошли «большие изменения».

Напомним, что мощная иранская атака в ночь на 18 марта поразила центральные и северные районы Израиля. В результате возникли крупные пожары, нарушено энергоснабжение. Жители приграничных посёлков на севере оказались в критической ситуации — их представители заявили, что без экстренных мер по защите придётся проводить полную эвакуацию.