18 марта, 14:45

В Энергодаре после обстрела обрушилась крыша дома, под завалами могут быть люди

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В Энергодаре Запорожской области зафиксировано разрушение частного домовладения в результате атаки со стороны украинских формирований. Инцидент привел к обрушению кровли строения.

Глава региона Евгений Балицкий проинформировал о случившемся в своем официальном канале. По его словам, «в результате обстрела противником города Энергодара разрушено частное домовладение — произошло обрушение кровли».

Губернатор подчеркнул серьёзность ситуации, добавив, что под завалами могут находиться мирные жители.

Сейчас на площадке происшествия действуют сотрудники экстренных служб. Специалисты проводят аварийно-спасательные мероприятия, пытаясь обнаружить пострадавших и извлечь их из-под обломков.

Информации о количестве возможных жертв на данный момент не поступало. Процесс разбора конструкции продолжается.

Сегодня Энергодар подвергся артиллерийским ударам со стороны Вооружённых сил Украины, в результате которых город полностью лишился электроснабжения. Глава города обратился к населению с настоятельной рекомендацией отказаться от любых поездок в пределах населённого пункта и переждать обстрел в укрытиях. Он подчеркнул, что покидать безопасные места нельзя вплоть до официального оповещения о снижении угрозы.

