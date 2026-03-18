Энергодар обесточен после артобстрела ВСУ

Энергодар подвергся артиллерийским ударам со стороны Вооружённых сил Украины, в результате которых город полностью лишился электроснабжения. Об этом сообщил мэр города — спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в своём телеграм-канале.

«Уважаемые жители! Ведётся артобстрел городской территории. Предположительно, в результате артиллерийского удара произошло полное обесточивание Энергодара», — написал он.

Пухов обратился к населению с настоятельной рекомендацией отказаться от любых поездок в пределах населённого пункта и переждать обстрел в укрытиях. Он подчеркнул, что покидать безопасные места нельзя вплоть до официального оповещения о снижении угрозы.

Градоначальник также уточнил, что сотрудники энергослужб начнут восстанавливать подачу электричества, как только позволит оперативная обстановка.

Ранее сообщалось, что ВСУ всю ночь атаковали Кубань. В Краснодаре удары пришлись по жилым домам. В одном из них начался пожар. Обломки сбитых беспилотников ВСУ повредили медцентр и линии электропередачи, ещё один дрон рухнул у отеля «Марриотт». В результате атаки беспилотников на город погиб один человек. Ей оказалась 25-летняя девушка родом из Сочи.