В Тбилиси началось шествие с телом патриарха Илии II к собору Самеба

В столице Грузии стартовала церемония прощания с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илиёй II, скончавшимся 17 марта на 94-м году жизни. Как передаёт корреспондент РИА «Новости», траурное шествие началось в 17:30 (16:30 мск) от патриаршей резиденции.

Процессия направляется к кафедральному собору Святой Троицы (Самеба) в сопровождении духовенства, представителей власти и тысяч верующих, пришедших отдать последние почести духовному лидеру страны. По всему маршруту следования собравшиеся выражают скорбь.

В соборе Самеба гроб с телом патриарха будет установлен для всеобщего прощания. Ожидается, что в ближайшие дни храм станет главным местом притяжения для верующих со всей Грузии.

По решению правительства Грузии в стране объявлен национальный траур, на всех административных зданиях приспущены государственные флаги. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Предстоятеля Грузинской Православной Церкви, отметив, что почивший «поддерживал традиционно добрые отношения с нашей Церковью».

Нового католикос-патриарха всея Грузии изберут не ранее чем через 40 дней и не позднее чем через два месяца после кончины предыдущего предстоятеля Илии II. Это следует из устава Грузинской православной церкви.