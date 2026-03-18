В Красногорске в квартире вспыхнуло моноколесо, пенсионер с внучкой попали в больницу

Вечером 17 марта в Красногорске вспыхнул пожар в квартире дома №16 на улице Успенской. Спасателям удалось вывести из огня двоих человек — пожилого мужчину и пятилетнюю девочку, которые надышались токсичным дымом, передаёт интернет-издание Regions.ru.

Как выяснилось, причиной возгорания стало электрическое моноколесо. Средство передвижения пролежало всю зиму на балконе, а вечером 61-летний хозяин квартиры поставил его заряжаться в прихожую. Примерно через полчаса устройство начало искрить и мгновенно заполнило помещение едким химическим дымом.

В этот момент дедушка находился дома вместе с малолетней внучкой. Путь к выходу оказался отрезан огнём, поэтому им пришлось ждать помощи у окна. Прибывшие пожарные оперативно потушили пламя и передали пострадавших медикам. Предварительной причиной ЧП называют неисправность аккумулятора. Соседи сообщили, что мужчину и ребёнка госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

