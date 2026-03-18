Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что истоки внешнеполитического ведомства Германии связаны с нацистской эпохой. По её мнению, современные дипломаты могли забыть об этом.

На брифинге она сослалась на исследование независимой комиссии историков, опубликованное в 2010 году. В докладе «Немецкий МИД и его прошлое» говорится об участии сотрудников ведомства в преступлениях того времени. Захарова отметила, что, согласно этим данным, в первые годы существования МИД ФРГ около 42% высокопоставленных сотрудников были бывшими членами нацистской партии.

«Мы позаботимся о том, чтобы этот доклад был опубликован сейчас дополнительно и в интернете. Кстати, если вы не отправите доклад [экс-главе МИД ФРГ Анналене] Бербок, это сделаем мы сами», — сказала Захарова.

Ранее немецкие СМИ выяснили, что дед главы МИД Германии был офицером вермахта и ярым сторонником нацизма. Журналисты обратили внимание, что Бербок на мемориальных мероприятиях любит с гордостью рассказывать о своём дедуле Вальдемаре, умершем в 2016 году. В МИД ФРГ коротко заявили, что сама министр якобы ничего об этом не знала.