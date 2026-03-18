Депутат Свинцов заявил, что исключение из ЛДПР не связано с его словами о блокировке Telegram

Депутат Госдумы Андрей Свинцов, которого исключили из ЛДПР, заявил «Газете.ru», что не намерен замолкать. Парламентарий продолжит комментировать блокировку мессенджера Telegram и другие IT-темы, поскольку его высказывания не стали причиной исключения.

Политик признался, что новость о потере партийного билета стала для него печальной. Свинцов напомнил, что состоит в рядах ЛДПР 26 лет, три созыва отработал депутатом, 21 год трудился бок о бок с Владимиром Жириновским и 15 лет руководит партийным телеканалом.

Официальная причина исключения — расхождение взглядов с позицией партии. Решение Высшего совета озвучили за пять минут. Депутат уточнил, что это не единичный случай: за последние годы из ЛДПР уже выгоняли других членов.

Несмотря на исключение, Свинцов сохранит мандат до следующих выборов, которые назначены на 20 сентября. А вот от комментариев на острые IT-темы отказываться не собирается.

Напомним, что ранее Свинцова исключили из ЛДПР. Решение, принятое единогласно президиумом Высшего совета, мотивировано его действиями, нанесшими ущерб репутации партии, многочисленными жалобами граждан и требованиями региональных отделений. Свинцов на днях сделал сразу несколько резонансных высказываний относительно судьбы Telegram, отключений связи с центре Москвы и «белых списков».