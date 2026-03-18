В Москве обсудили перспективы делового сотрудничества РФ и Европы

В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова с гендиректором Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллингом. Стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия европейских компаний с российскими партнёрами, а также участие в деловых мероприятиях Фонда Росконгресс. Особое внимание уделили Петербургскому международному экономическому форуму, который пройдёт 3–6 июня 2026 года.

«Россия открыта для честного и взаимовыгодного сотрудничества с европейскими компаниями, заинтересованными в сохранении и развитии деловых контактов с российскими партнёрами и присутствии на российском рынке. Мы продолжаем формировать комфортные условия для прагматичного взаимодействия, ориентированного исключительно на бизнес-интересы. Рассчитываем, что АЕБ сохранит активное участие в наших мероприятиях, в том числе в ПМЭФ, где традиционно ищут и находят новые возможности для сотрудничества», – подчеркнул Кобяков.

Шиллинг подтвердил намерение европейских компаний продолжать диалог. Он сообщил, что представители ассоциации планируют участвовать не только в ПМЭФ-2026, но и в Петербургском международном юридическом форуме, Восточном экономическом форуме, Российской энергетической неделе, а также в отраслевых мероприятиях по здравоохранению и Кавказском инвестиционном форуме.

Глава АЕБ отметил, что российские деловые площадки сохраняют важную роль для компаний, продолжающих работать в России. Он поблагодарил российские власти за открытость к диалогу. Представители ассоциации традиционно активно участвуют в мероприятиях Фонда Росконгресс — в 2025 году Шиллинг выступал спикером на нескольких сессиях ПМЭФ, в том числе на дискуссии о современных технологиях в многополярном мире.

