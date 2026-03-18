США объявили о выводе из-под российских санкций трёх физлиц и трёх компаний

Ранее власти США объявили о временной отмене части санкций против российской нефти и нефтепродуктов сроком на 30 дней. Послабление касается партий сырья, которые на 12 марта уже были загружены на танкеры и находились в море. Это решение вызвало резкую реакцию на Украине. Киевский главарь Владимир Зеленский на пресс-конференции в Париже вместе с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что временное смягчение ограничений на российскую нефть «точно не помогает миру». По его оценке, такой шаг может принести России до 10 миллиардов долларов дохода. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что ограничения на российскую нефть будут восстановлены после стабилизации рынка.