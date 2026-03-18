США объявили о выводе из-под российских санкций трёх физлиц и трёх компаний
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB
Министерство финансов США сообщило о снятии ограничений с шести субъектов: трёх физических лиц и трёх юридических лиц. Согласно опубликованному ведомством списку, из-под антироссийских санкций выведены гражданка России Евгения Тюрикова (также известная как Смирнова и Дяткова), гражданин России Борис Воронцов и гражданин Турции Берк Тюркен.
В рамках пересмотра антироссийских санкций, США также исключили из-под их действия турецкие компании Turken Dijital Matbaa и BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri, а также эмиратскую организацию Futuris FZE.
Ранее власти США объявили о временной отмене части санкций против российской нефти и нефтепродуктов сроком на 30 дней. Послабление касается партий сырья, которые на 12 марта уже были загружены на танкеры и находились в море. Это решение вызвало резкую реакцию на Украине. Киевский главарь Владимир Зеленский на пресс-конференции в Париже вместе с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что временное смягчение ограничений на российскую нефть «точно не помогает миру». По его оценке, такой шаг может принести России до 10 миллиардов долларов дохода. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что ограничения на российскую нефть будут восстановлены после стабилизации рынка.
