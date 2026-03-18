Дмитриев предложил США ввести санкции против Британии и ЕС
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил США ввести санкции против Великобритании и Евросоюза и снять ограничения с России. Об этом он написал в соцсети X.
Дмитриев заявил, что США могли бы пересмотреть текущую санкционную политику. Он указал на позицию европейских союзников и Великобритании, а также связал вопрос санкций с ситуацией на энергетических рынках.
«Может, США стоит ввести санкции против Британии и ЕС за отсутствие взаимности и разрушение Западной цивилизации через иммиграцию и снять санкции с России, чтобы поддержать мировые энергетические рынки?» — говорится в сообщении.
Напомним, страны НАТО не поддержали призыв американского лидера по Ормузскому проливу. Дональд Трамп обратился к ряду государств с просьбой направить туда военные корабли. Китай, Франция, Япония, Южная Корея и Великобритания не дали положительного ответа. Президент Финляндии Александр Стубб объяснил это отсутствием предварительных консультаций. Он добавил, что Хельсинки сосредоточены на защите северо-восточного фланга Европы. Позже от помощи США отказался и Париж. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна не является участником ближневосточного конфликта.
